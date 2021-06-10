За шесть дней до саммита Байдена и Путина названо место встречи - вилла Ла Гранж (villa La Grange), расположенная на берегу Женевского озера.

Парк вокруг особняка XVIII века - одна из точек притяжения жителей Женевы. Территория уже закрыта и ограждена проволокой. 14 июня там откроется пресс-центр, а 16-го - состоятся переговоры президентов.

В villa La Grange были подписаны Женевские соглашения. Попасть внутрь туристы могут лишь один раз в год.

"Страна" рассказывает историю Ла Гранж и интересные факты о ней; как в городе готовятся к приезду глав государств и о беспрецедентных мерах безопасности.

Чем знаменита Villa La Grange

Villa La Grange - самый большой и красивый парк в Женеве. Название было дано в честь графского рода Женева-Луллинов, которым он принадлежал.

В 1768 году на территории парка построили главную виллу, разбили вокруг французский сад с корами (скульптурами обнаженных женщин).

Villa La Grange. Фото с сайта tropter.com

Появился монументальный вход со львами, оранжереей и беседкой со стороны набережной Гюстав-Адор. Расстояние до Женевского озера составляет 500 метров.

В 1821 году поместье появилась еще одна изюминка - библиотека, которая есть и по сей день. В ней сохранились книги XV века.

Библиотека Ла Гранж. Фото с сайта institutions.ville-geneve.ch

В 1864 году здесь прошла церемония подписания Первой Женевской конвенции. Документом было урегулировано положение больных и раненых участников войны во время боевых действий и оказание им помощи.

22 августа 1864 года. Подписание Первой Женевской конвенции

Вилла строилась и переделывалась в XVIII-XIX веках. В 1917 году Уильям Фавр, известный женевский политик и меценат, передал виллу властям Женевы "в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения".

Место полюбилось горожанами. В обычное время парк открыт для всех желающих. Местные жители предпочитают там заниматься спортом и отдыхать, сидя на лужайке возле villa La Grange. Пообедать можно в ресторане из гида Michelin, который расположен на территории.

В парке растут 200-летние кедры, столетние дубы, платаны и рододендроны. На вершине горы - буковый лес. Территория щедро украшена цветущими композициями. В 2021 году реконструировали розарий парка.

Парк Ла Гранж. Фото с сайта geneve.ch

Люди "с улицы" могут попасть внутрь виллы всего один раз в год - с такой периодичностью проводятся экскурсии по интерьеру дома. Туристам представляется возможность полюбоваться библиотекой, комнатами и приемными. Фотосъемка внутри особняка строго запрещена.

Расстояние до аэропорта - 7 километров. До отеля Intercontinental, где якобы остановится американская делегация во главе с Джо Байденом - 2,5 километра. Элитная гостиница находится по другую сторону озера, берега соединяет мост Монблан.

Представители La Grange сообщили, что до 18 июня парк будет закрыт из-за саммита первых лиц.

Как в Женеве готовятся к саммиту Путина и Байдена

Менее чем за неделю до саммита Байдена и Путина в Женеве вовсю идет подготовка. Уже сейчас понятно - меры безопасности будут беспрецедентными.

Парк La Grange обнесен металлическими ограждения и проволокой. Сейчас там проводятся работы. Строители сооружают тенты, где развернут пресс-центр. Местами перекладывают асфальт, обновляют газон.

Villa La Grange обнесена проволокой. Фото: ТАСС

Как президенты будут добираться в особняк - неизвестно. По данным СМИ, большой газон парка может послужить вертолетной площадкой.

Что касается местных жителей, для них с 7 июня изменены маршруты общественного транспорта вокруг Ла Гранж. Троллейбусы, которые проходили вдоль парка, теперь останавливаются в центре Женевы.

На берегу Женевского озера начали возводить заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. По району курсируют бронированные автомобили и другая спецтехника.

Стоянка машин запрещена. Припарковаться возле набережной смогут только делегации США и РФ - ожидается около 30 автомобилей.

Villa La Grange сегодня. Фото: ТАСС

Безопасность президентов будут обеспечивать около тысячи человек. Из них около 900 – это сотрудники женевской полиции. 100 силовиков – поровну спецслужбы США и России. По стороны Штатов - United States Secret Service (Секретная служба США), со стороны РФ - Федеральная служба безопасности (ФСО).

Власти кантона на период саммита закрыли небо над городом для всех типов полетов. Федеральный совет Швейцарии планирует одобрить развертывание армии в районе встречи, в том числе БТРы.

Городские власти рекомендовали бизнесу 16 июня перевести своих сотрудников на дистанционную работу.