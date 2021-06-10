После посадки самолета Rayanair в Минске и ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича в Украине как-то заглохла тема по "вагнеровцам".

Их заманили в Беларусь украинские спецслужбы еще минувшим летом накануне президентских выборов в соседней стране. А оттуда, по мнению оппонентов Зеленского, должны были доставить в Украину, посадив под надуманным предлогом в Борисполе самолет из Минска в Стамбул. Но операцию сорвал глава Офиса президента Ермак, который настоял на переносе операции, а затем кто-то (предположительно из руководства Офиса президента) слил информацию о спецоперации россиянам или белорусам и "вагнеровцев" задержали в Минске. И весь тщательно планированный план был сорван.

Отметим, что это не единственная трактовка событий.

Есть и альтернативная версия, по которой "вагнеровцев" изначально хотели оставить в Беларуси. Чтобы выдать историю за попытку свержения Лукашенко Россией. По этой версии в курсе спецоперации был и сам Лукашенко, который таким образом хотел добиться более лояльного отношения Запада к себе накануне ожидавшихся акций протеста после президентских выборов. А Запад (чьи спецслужбы, по многим данным, также принимали участие в планировании этой операции) хотел таким образом поссорить Лукашенко с Путиным, чтоб Кремль отказал Бацьке в поддержке.

Есть и третья версия - официальная. Как утверждают украинские власти, никакой спецоперации не было и все разговоры о ней это "информационные провокации России".

Но политически наиболее раскрученной (в основном усилиями партии Порошенко, ряда журналистов и блогеров) оказалась именно первая версия - о сорвавшемся захвате самолета с "вагнеровцами".

Дополнительный импульс ей придал известный проект Bellingcat. Еще в конце 2020 года ее участники заявили, что начинают подготовку фильма-расследования об этой операции и ее провале. Ожидание его выхода превратилось в отдельный политический сериал в Украине.

Однако информационная бомба так и не взорвалась. Ее премьеру переносили несколько раз, а представители Bellingcat уже просто банят комментаторов, которые спрашивают, когда выйдет кино.

"Страна" проследила, как менялись заявления "Биллингкет". И почему эта тема вообще заглохла после инцидента с Протасевичем.

Как переносили фильм о "вагнеровцах"

Впервые анонс фильма вышел в декабре.

Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что кто-то сорвал операцию украинских спецслужб – с явным намеком на украинские власти.

По словам Грозева, авторы фильма вряд ли смогут отследить, если из Украины в Беларусь поступил "секретный звонок". Но из публичных заявлений Банковой и СБУ, которые отрицали сам факт операции, он делает вывод, что у Зеленского проявили "политическую трусость".

Учитывая, что заявления журналиста подхватили сторонники Порошенко и "партии войны", пошел отчетливый информационный удар по Офису президента – как от его прямых оппонентов из Украины, так и с британской стороны.

Очевидно, что расследование Bellingcat о "зраде" Ермака обернулось бы серьезными последствиями – даже если в фильме по итогу не было бы прямых доказательств.

Кино от "котов" в Украине бы восприняли как черную метку Банковой. Что усилило бы позиции противников Зеленского на обоих флангах прозападного спектра – от Порошенко до грантовых активистов, вхожих в западные посольства.

То есть еще до выхода фильма он стал элементом давления на Офис президента. И не исключено, что прямого шантажа украинских властей по ряду вопросов, интересующих Запад.

Но затем начались переносы выхода фильма.

В начале весны журналист Дмитрий Гордон заявил, что расследование выйдет 15 марта. Однако в самой британской структуре даты не подтвердили. А Гордон потом перенес премьеру на 5 апреля.

Параллельно этим заявлениям автор предстоящего кино Христо Грозев находился в Киеве и брал интервью у тех, кто мог что-то знать. Например, у Порошенко и других политиков – журналистов дружественного экс-президенту разлива.

Чуть позже Грозев покинул Украину и взял комментарий по этой теме у бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который находится в бегах.

После этого с фильмом о "вагнеровцах" произошли новые метаморфозы: Грозев перенес выход расследования (причем только текстовой версии, а не фильма) на начало мая и дал понять, что там вообще не будет информации о роли украинских властей в срыве операции.

"Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель – не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, – как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану", – сказал Грозев.

А в начале мая он сказал, что дата выхода фильма переносится на осень. А "в ближайшие недели" выйдет текстовая часть расследования.

Задержку с показом фильма Грозев объяснил ограничениями на передвижения, вызванными карантином, а также длительными процедурами подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Но "ближайшие две недели" уже давно прошли, а до сих пор не вышла даже заявленная текстовая версия. Как это комментируют авторы будущего расследования?

Что говорят теперь в "Биллингкет?"

В Bellingcat ведут себя крайне раздраженно.

Например, Христо Грозев просто банит в Твиттере пользователей, которые задают вопросы о фильме по вагнеровцам. А основатель Bellingcat Элиот Хиггинс назвал публикации украинских СМИ, ожидающих долгожданного выпуска, "идиотскими спекуляциями".

"Нам предстоит просеять огромное количество информации, просмотреть записи интервью и превратить их в целостный документальный фильм, а также написать вспомогательные статьи, и этому не способствуют идиотские спекуляции и откровенные измышления в украинских СМИ о документалке", - заявил он в Твиттер.

Пользователи не оценили грубого ответа Хиггинса.

"Да, но спекуляции тут ни при чем. Его спрашивают, когда выйдет печатная статья по этому делу, он называет примерную дату. Потом, когда наступает эта дата, ему снова задают этот вопрос, и он просто банит в ответ. Так было несколько раз. Что это?", - задается вопросом пользователь Geronimo.

"Иногда происходят события, не зависящие от нас, которые приводят к задержкам, как, например, недавние откровения о взрывах на чешском складе боеприпасов", - только и смог ответить Хиггинс.

Также он пишет, что Христо Грозев очень занят другими проектами, поэтому приходится откладывать тему с "вагнеровцами" .

Создается впечатление, что "Биллингкету" вопросы о расследовании неудобны, и эту тему он пытается обойти. Но зачем тогда было за несколько месяцев анонсировать сенсацию, если ее не случилось?

Протасевич спутал карты

Кое-что пошло не так сразу после задержания в Беларуси экс-главреда "Нехты" Романа Протасевича 23 мая.

Дело в том, что посадка самолета Rayanair под предлогом заложенной туда бомбы стала поводом обвинять Беларусь едва ли не в государственном терроризме. Это было общей позицией западных стран и примкнувшей к ним Украины.

Очевидно, что после такого сложно было бы хвалить предполагаемую спецоперацию Украины, которая намеревалась точно так же обманом посадить гражданский борт с "вагнеровцами".

Эта растерянность звучит в первой реакции Грозева на инцидент.

"Дерьмо. Лукашенко скопировал часть (незаконченной) спецоперации Украины 2020 года, заставив сесть самолет Ryanair в Минске под угрозой ложного взрыва, и арестовал бывшего главного редактора оппозиционной платформы NEXTA", - сравнил он две ситуации в Твиттере.



Однако, чуть позже действия Лукашенко превратились в глазах Грозева в террористический акт.

"Это является серьезным нарушением Чикагской конвенции и может квалифицироваться как террористическое нападение, что поставило под угрозу сотни жизней на борту и на земле. Если до сих пор Беларусь не была полноценным государством-изгоем, то сейчас она, безусловно, стала государством-изгоем. Иран и Северная Корея не осмелились бы сделать это", - прокомментировал он в Твиттер.

Пользователи в комментариях под постами Грозева обратили внимание на двойные стандарты. Почему перехват "вагнеровцев" по плану Киева - триумф СБУ, а реализация этого же плана белорусским КГБ — международное преступление?

В ответ на это Христо Грозев признал, что и Украина намеревалась совершить преступление против международного права. Но дал понять, что некоторые такие преступления могут быть оправданы высокой целью.

"Я когда-нибудь говорил, что это не было бы международным преступлением? Это всегда преступление, если вы делаете это нарочно, дьявол кроется в деталях: цель преступления, забота о смягчении риска и т.д.", - ответил журналист.

Вслед за Христо Грозевым украинские сторонники теории "зрады с вагнеровцами" тоже перегруппировались и заявили, что поимка вагнеровцев - "это другое". Но уже менее уверенно, чем до инцидента в Минске.

Но тем не менее, случай с Протасевичем резко уменьшил возможность получить с этой темы информационные дивиденды. Поскольку власти немедленно заявят, что Украина - не Беларусь и не применяет, мол, террористических методов.

К слову, Офис президента сразу именно в этом ключе и начал отыгрывать посадку самолета в Минске.

"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счёт захвата пассажирского авиалайнера", - сказал тогда советник Ермака Михаил Подоляк.

Шире - это будет пас на сторону Лукашенко и России, которые уже со ссылкой на "Биллингкет" объявят, что Украина готовила фактически диверсионный акт с посадкой самолета. Который, в случае воплощения, мог привести к жертвам: задержать 28 профессиональных военных - дело куда более рисковое, чем арестовать журналиста и его девушку.

А почему фильм не показали до случая с Протасевичем?

Впрочем, как мы уже показывали, переносить премьеру фильма и текстового расследования начали задолго до минских событий.

"Страна" уже анализировала, почему сенсация никак не может увидеть свет.

Фильм "Биллингкет", если он выйдет, легализует на Западе версию о том, что тема с "вагнеровцами" - дело рук украинских спецслужб. Причем не так уж и важно, в какой из версий: чтобы рассорить Путина и Лукашенко или чтобы заполучить для СБУ три десятка ценных пленников.

В любом случае Украина предстает в качестве государства, которое совершает вещи, раздувающие конфликт с Россией (а что такой конфликт усилился бы после захвата "вагнеровцев", сомневаться не приходится). И шире - выступает как страна, планирующая операции, выходящие за рамки норм международного права и ставящие под угрозу жизни пассажиров самолетов.

Что дискредитирует Украину в глазах партнеров прежде всего по "Нормандской четверке". Где Россия и так постоянно представляет Украину агрессивным государством, которое провоцирует войну на Донбассе.

Учитывая, что практически все расследования "Биллингкет" так или иначе бьют по российской власти, то данная история пока выставляет в негативном свете лишь Украину. А после случая с Протасевичем - тем более.

Видимо, поэтому, ждать выхода фильма о "вагнеровцах" придется еще долго. Пока авторы не придумают, как показать эту историю так, чтобы Украина не выглядела в ней "государством-террористом".