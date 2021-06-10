Скандал с экипировкой сборной Украины на Евро-2020 получил неожиданное продолжение. УЕФА потребовала от Украины убрать с футболок надпись "Героям слава!".

Выполнить требование УЕФА украинцы должны уже до первого матча группового этапа с Нидерландами, который состоится 13 июня на стадионе Амстердам-Арена.

"Страна" вспоминает историю скандала и анализирует, что не так с лозунгом украинских националистов, который не так давно стал в Украине официальным. И теперь появился даже на форме украинской сборной.

Форма раздора. История скандала

Украинские спортсмены собрались участвовать в Евро-2020 в новой экипировке от испанской фирмы Joma, которая с момента появления успела наделать много шума из-за явного политического подтекста.

На ней изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!".

Накануне старта чемпионата Россия раскритиковала одежду украинской команды.

В Госдуме и МИД РФ ее дизайн назвали "политической провокацией", "отчаянной акцией" и направили жалобу в УЕФА. Российские политики начали массово высказывать возмущения по этому поводу.

Выступил и МИД страны, который напомнил, что фраза "Слава Украине! - Героям слава!" была официальным приветствием нацистских коллаборационистов.

Реакция Кремля была сдержанней, мол, решение вопроса остается за УЕФА. Так же на компетенцию УЕФА положилась и ФИФА, предусмотрительно пожелав не разжигать конфликт.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что "форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность". "Спорт есть спорт", - сказал он и добавил, что не стоит разжигать ненависть.

После этого УЕФА заявила, что проблем в форме не видит, и все останется как есть.

Украинская же сторона вовсю раскручивала "перемогу" - все, от президента Владимира Зеленского до тренера сборной Андрея Шевченко, положительно оценили экипировку. По словам Шевченко "с ней все нормально", а Зеленский назвал ее "особенной" и такой, которая "умеет шокировать".

Он позировал с футболкой под номером 95 (по аналогии со "Студией Квартал-95", выходцем которой является, Ред).

Даже в посольстве США одобрили новую форму, написав о том, как "приятно иметь новый комплект".

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что идея такого дизайна формы возникла у него после матча Украина - Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы и вышла на Евро-2020.

"Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро в частности. Верил, что очертания родного отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году", - написал у себя в Фейсбуке Павелко.

На фото он позирует с пресс-секретарем посольства США Даниэлем Лангенкампом и футболкой № 17, которую позже оденет Александр Зинченко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже вступился за Украину, отметив, что не позволит "шипеть на новую форму тем, кому так режут глаз международно-признанные границы или официальное приветствие нашего государства".

Кстати, разгромный для команды Кипра матч (со счетом 4:0) украинцы отыграли уже в новой "патриотической" униформе - прямо накануне выезда в Амстердам. После победы украинской команды мэр Киева Виталий Кличко также надел на себя футболку, на шивороте которой написано "Героям слава!" и добавил: "Украина победит! В широком смысле! Слава Украине".

Но потом что-то пошло не так.

Зрада от УЕФА

Еще 9 июня в УЕФА заявляли, что формы всех команд уже одобрены.

"Футболка украинской национальной сборной (и всех других сборных) на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с действующими правилами в отношении экипировки", - говорилось в заявлении ассоциации.

Однако после запроса со стороны Российского футбольного союза регулятор проанализировал форму сборной Украины и внезапно изменил свое решение.

Уже 10 июня в УЕФА заявили, что сочетание двух лозунгов имеет политическое и милитаристское значения.

"После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! Героям слава!" - Ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

"Карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине!" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган - "Героям слава!" - украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл", - также пояснили в УЕФА изданию "Чемпионат".

В Украинской ассоциации футбола "Стране" подтвердили, что УЕФА потребовала убрать с формы национальной сборной вторую часть слогана - "Героям слава!". В Киеве не уточнили, будут ли удалять надпись и сказали только, что в данный момент идут переговоры по этому вопросу.

Откуда взялся лозунг "Слава Украине! - Героям слава!"?

Двусоставный лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" впервые встречается с 1925 года.

Именно тогда его впервые ввела в оборот "Легия украинских националистов" - организация, которая на съезде в Праге вобрала в себя несколько других более мелких структур. Среди которых был в том числе "Союз украинских фашистов".

Авторство лозунга приписывают руководителю "Легии" Николаю Сциборскому, который позже стал одним из основателей Организации украинских националистов.

Именно бандеровское крыло ОУН официально начало использовать приветствие "Слава Украине!" с обязательным откликом - "Героям слава!". Эту формулировку сторонники Степана Бандеры утвердили в апреле 1941 года на съезде в Кракове.

Из ОУН лозунг перекочевал в Украинскую повстанческую армию - УПА.

ОУН в мире имеет противоречивую репутацию. Если внутри Украины эту организацию героизируют, то на Западе считают коллаборантской и обвиняют в геноциде поляков и евреев во время нацистской оккупации. Достаточно почитать хотя бы англоязычную "Википедию".

То есть понятно, что лозунг оуновцев подходил только ультраправым, и лишь они его между собой до недавних пор использовали.

На общегосударственный уровень речовку националистов начали выводить после Евромайдана. Те, кто пришли к власти после 2014 года, стали использовать эту фразу повсеместно. А в 2018 году ее закрепили как официальное приветствие для ВСУ и Нацгвардии.

Однако вне Украины эта фраза продолжала вызывать скандалы. На чемпионате мира по футболу 2018 года хорватские футболисты Вида и Вукоевич после победы их сборной над Россией записали видео, в котором прокричали "Слава Украине!".

После этого ФИФА отстранила обоих от матчей и оштрафовала. Регулятор счел это заявление провокацией. К слову, хорватов и без Украины не раз штрафовали за использование лозунгов усташей - местных националистов, которые в годы войны служили немцам.

То есть и нынешнее решение УЕФА ложится в эту логику - когда футбольные регуляторы стараются сводить к нулю проявления политической провокации, превращая спорт в трибуну для межгосударственных разборок.