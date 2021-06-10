Лидеры стран "Большой семерки" (G7) объявят о поставках вакцин от коронавируса компании Pfizer в страны с низкими доходами, чтобы ускорить процесс вакцинации среди взрослого населения во всем мире.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По данным агентства, по результатам саммита готовится документ, в котором будет прописан план по прекращению пандемии коронавируса к декабрю 2022 года.

Лидеры стран "Большой семерки" хотят таким образом помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.

"На саммите в Корнуолле президенты и премьер-министры пообещают доставить по крайней мере 1 миллиард дополнительных доз вакцин в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира, согласно проекту коммюнике, которые есть в распоряжении Bloomberg News", - пишет агентство.

По словам источника, вакцины будут доставлены в 92 страны с низкими доходами и в Африканский союз. Байден объявит об этом плане в четверг, 10 июня, в ходе выступлении перед началом саммита.

Кроме того, по данным агентства, США планируют закупить полмиллиарда доз вакцины от коронавируса Pfizer, чтобы распространить их на международном уровне в рамках COVAX.

Ранее мы рассказывали, что Украина попросит у США вакцины для борьбы с Covid-19.

Также сообщали, что в Белом доме заявили, что США распределит около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса среди разных стран мира до конца июня. В их числе есть и Украина. Нашей стране достанется часть из 6-миллионной партии препаратов.