В день солнечного затмения в Украине ожидается град и грозы, ГСЧС объявила штормовое предупреждение

В четверг, 10 июня, в день кольцевого солнечного затмения, всю Украину накроет дождями, местами пройдут осадки с грозами и градом, ожидается порывистый ветер. В связи с этим в Киеве и в Киевской области спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза", - предупредили спасатели. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

В Укргидрометцентре показали, какой будет погода в четверг. По всей стране пройдут дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут днем от +22 до +26 градусов.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 10 июня

Напомним, 10 июня случится Солнечное затмение. Полностью оно будет видно на крайнем севере Канады и России, в Гренландии и Северном полюсе. Зато частично - в форме кольца - затмение смогут увидеть в том числе жители жители Украины, Беларуси и РФ, Европы. В Киеве кольцевое Солнечное затмение появится на небе в 13:42 дня. В этот момент Луна "откусит" от Солнца примерно треть.

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