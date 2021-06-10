Саммит президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, который состоится 16 июня в Женеве, пройдет на вилле "Ла Гранж", как и сообщалось ранее.

Об этом сообщает федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в Twitter.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что саммит президентов пройдет в отеле InterContinental. Тогда сообщалось, что выбор данного отеля, как места встречи лидеров стран обуславливается близким расположением к офисам международных организаций и давней историей проведения международных встреч на высшем уровне.

Однако днем ранее стало известно, что переговоры президентов США и России пройдут в Женеве 16 июня на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Полиция Швейцарии закрыла два парка, которые окружают виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена деревьями секвой, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

Также мы рассказывали, что из-за встречи Путина и Байдена в Женеве закроют улицы и запретят полеты беспилотников.