В масштабной аварии, которая произошла в Свердловской области России 10 июня, погибли шесть работников структурного предприятия "Росатома".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Шесть погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области были работниками дочки "Росатома" - сообщили в пресс-службе.

Еще пятеро человек получили ранения в результате ДТП.

После происшествия в Следственном комитете РФ возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК также опубликовали видео последствий аварии

Отметим, что инцидент с рейсовым автобусом произошел в закрытом городе Лесной Свердловской области.

У автобуса ПАЗ, который вез на смену работников местного предприятия, отказали тормоза. Он ехал с горы и протаранил ворота предприятия, а также наехал на людей на остановке общественного транспорта.

Двое из пострадавших, по данным ГИБДД, находятся в тяжелом состоянии. Предварительно сообщалось о 15 пострадавших в результате ДТП.

Все погибшие были работниками комбината "Электрохимприбор", входящего в структуру "Росатома".

Напомним, недавно в США пассажирский автобус попал в засаду, в ходе обстрела погибли две дамы.

Также мы писали о том, что в Ровенской области перевернулся автобус с 20 пассажирами. Это произошло в мае. Автобус с 20 пассажирами. Водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, а после – на обочину, где допустил опрокидывание транспорта.