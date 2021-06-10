Суд в Нидерландах завершил представление материалов, касающихся предполагаемого места запуска ракеты из ЗРК "Бук", который уничтожил самолет рейса МН17 над Донбассом. В материалах дела появились фото, на которых показано, что "Бук" двигался в день трагедии из России в Украину. Сначала он ехал в Донецк, где его перегрузили на тягач Volvo, затем через Макеевку, Шахтерск и Торез к Снежному.

Об этом сообщает Deutsche welle.

"Из переговоров, которые находятся в материалах дела, следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов не желало потерять занятые позиции из-за бомбардировок и наступления армии Украины, и потому обратилось к руководству РФ за помощью. В частности на то время "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) просил у Сергея Аксенова - на то время главы Крыма - через помощника "нормальную ПВО.

Оновременно с этим Пулатов жаловался в разговоре с Дубинским на то, что, по всей видимости, на тот момент единственный в распоряжении сепаратистов ЗРК "Стрела-10" "не способен работать" из-за "несхода" ракеты в то время, как он потерял более 20 человек в результате авиаударов украинских самолетов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 июля 2014 года, в день крушения самолета, через российскую границу прибыл ЗРК "Бук": сначала в Донецк, где его перегрузили на тягач Volvo, затем через Макеевку, Шахтерск и Торез к Снежному.

Следствие верифицировало снимки движения тягача, доставившего "Бук" к месту предполагаемого пуска ракеты

По материалам дела, "Бук" прибыл к супермаркету "Фуршет" в Снежном чуть позже полудня: в 12.42 по местному времени.

Путь "Бука" от Донецка к Снежному, представленный в суде Гааги 9 июня

Обвинение считает, что установка, принадлежащая 53-й бригаде ПВО РФ под Курском, практически в тот же день была транспортирована обратно на российскую территорию - через несколько часов после катастрофы.

Судебный процесс возобновится сегодня, 10 июня. На нем рассмотрят, что произошло дальше и как именно ЗРК "Бук" был переправлен обратно в Россию.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Днем ранее во время судебного процесса продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс якобы направляется в сторону пгт Первомайское. Кроме того 9 июня суд по крушению МН17 отклонил версию, что самолет был сбит из украинского "Бука".