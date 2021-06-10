В Мьянме (бывшая Бирма - Ред.) произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет военно-воздушных сил страны, на борту которого было 16 человек.

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 10 июня.

Авиакатастрофа произошла в первой половине дня в среду, 9 июня. По предварительным данным, погибли 12 человек. Позже эту информацию подтвердил Государственный административный совет Мьянмы

Напомним, три года назад также в июне военный самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы исчез с радаров. Контакт с самолетом был потерян. На борту было 122 пассажира, в том числе 108 военнослужащих и членов их семей (включая 15 детей), а также 14 членов экипажа. Поисковая операция продолжалась около недели. Спасателям удалось обнаружить тела 62 погибших, в том числе, тела девяти детей.

Мы рассказывали, что недавно в США на северо-востоке Лас-Вегаса произошло крушение военного самолета. В результате происшествия погиб пилот самолета.

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