По данным на утро четверга, 10 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 785 человек.

Напомним, что вчера, 9 июня в стране было выявлено 1 385 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 400 человек.

Умерли за отчетные сутки 97 человек (с начала эпидемии 51 507 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 513 человек (с начала эпидемии - 2 115 197 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 77 детей и 73 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (128 человек), Львовской области (128), Днепропетровской области (119) и Киевской области (102).

В Киеве выявили 216 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в американском штате Вашингтон выдают марихуану за прививку от коронавируса. Так власти намерены простимулировать людей к походу на прививочные пункты.

Также мы рассказывали, что Украина попросила Германию передать ей лишние вакцины от коронавируса.