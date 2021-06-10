Сегодня, 10 июня, в России произошла очередная масштабная автомобильная катастрофа. Здесь, в поселке Лесной (Свердловская область - Ред.) служебный автобус ПАЗ, который вез рабочих, протаранил ворота предприятия "Электрохимприбор" и врезался в группу находившихся на остановке людей. По меньшей мере погибло 6 человек, еще 15 ранены.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Погибли шесть человек и порядка 15, это предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - добавил Валерий Горелых.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

"По некоторой информации, автобус не прошел своевременно техобслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - рассказал другой источник знакомый с ситуацией.

Автобус летел с этой горки, фото Mash

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