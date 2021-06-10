Ситуация в Сирии, где продолжается гражданская война, еще крайне далека от прочного урегулирования, несмотря на присутствие иностранных воинских контингентов.

Вчера, 9 июня, здесь произошел трагический инцидент, в результате которого один военный России погиб и еще трое получили ранения. Подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции произошел в провинции Хасеке. Это уже подтвердили в Минобороны России, как передает агентство "Интерфакс".

Трое других военных, пострадавших от взрыва были оперативно доставлены в местные больницы, их жизням ничего не угрожает. В Министерстве обороны России добавили, что бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке.

В Минобороны России также заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую и положенную по закону материальную помощь и поддержку.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Башар Асад победил на выборах президента Сирии в четвертый раз подряд.