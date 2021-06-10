В среду, 9 июня около полудня в Черновцах разряд молнии попал в шпиль на крыше местной детской больницы. Стихией повреждена кровля этого исторического здания, в некоторых кабинетах сгорели компьютеры.

Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

Пожара удалось избежать, поскольку деревянные конструкции чердака были обработаны раствором противопожарной защиты.

Больница работает в обычном режиме, хотя в некоторых кабинетах сгорели компьютеры.

На помощь спасателям прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы закрыть временным изоляционным материалом поверженную крышу и не дать дождевой воде попасть внутрь.

Фото: facebook.com/КНП-Міська-дитяча-клінічна-лікарня-101866848487794

Как сообщала "Страна", под Черновцами в детском саду отравились 26 детей и двое воспитателей. По данному факту открыто уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Детский сад приостановил работу до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее замглавы Черниговской ОГА поймали на взятке в 160 тысяч долларов.