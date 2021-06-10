Австралийские палеонтологи описали новый вид гигантских длинношеих динозавров (зауроподов), чьи останки были найдены еще в 2005 году. Вид был назван Australotitan cooperensis. Это самый крупный динозавр, обнаруженный на континенте.

Результаты исследования опубликовал журнале Peer J.

В 2005 году в отложениях формации Уинтон осадочного бассейна Купер-Эроманга, что на юго-западе штата Квинсленд, были обнаружены окаменелости неизвестного зауропода. Большой размер, хрупкость и плохая сохранность костей затрудняли их изучение, поэтому подготовка и исследование окаменелостей заняли много лет.

Ископаемые остатки этого зауропода изучили австралийские палеонтологи совместно с российским палеохудожником Владиславом Константиновым. Ученые отнесли динозавра к новому роду и виду Australotitan cooperensis. Видовое название зауропод получил в честь бассейна Купер-Эроманга и реки Купер-Крик. Палеонтологи определили, что динозавр жил примерно 96-92 миллиона лет назад.

Исследователи провели сравнительный анализ костей A. cooperensis и трех других видов зауропод из формации Уинтон: Wintonotitan wattsi, Diamantinasaurus matildae и Savannasaurus elliottorum. Оказалось, что A. cooperensis был крупнее остальных австралийских зауропод. Длина его плечевой кости составляла 149,4 сантиметра, в то время как у других видов не превышала 126 сантиметров. А длина бедренной кости нового вида и вовсе достигала 214,6 сантиметра. Авторы работы оценивают длину всего динозавра примерно в 25–30 метров. Таким образом, австралотитан - самый крупный динозавр, обнаруженный в Австралии, и один из самых больших в мире.

Также палеонтологи пришли к выводу, что A. cooperensis относится к титанозаврам.

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