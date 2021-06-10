Во вторник, 8 июня в Киеве на улице Старонаводницкой произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Volkswagen. По словам водителя мотоцикла, после спуска и поворота он увидел желтый сигнал светофора и затормозил, в результате чего он упал со своего транспортного средства.

Механические повреждения получил и автомобиль Volkswagen, который как раз остановился перед перекрестком. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали медики. Во время ДТП мужчина находился в шлеме, вероятно, это уберегло его от существенных травм головы.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Мы настоятельно рекомендуем водителям мотоциклов и мопедов пользоваться не только шлемами, но и специализированной экипировкой.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на дорогах Украины по статистике в день гибнут семь человек, 60 получают травмы. Число ДТП пугающе растет.

Напомним, что в Киеве была заблокирована полоса бульвара Дружбы народов после ДТП с участием легковушек.