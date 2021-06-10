Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры столицы РФ о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов оппозиционера Алексея Навального. Суд запретил деятельность этих организаций.

Об этом сообщает пресс-служба суда на его официальном сайте.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокурора г. Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ), общественному движению "Штабы Навального". Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального", - сказано в сообщении.

По мнению прокуратуры, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и штабы Навального "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". А "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Также суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации.

"Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", - говорится в тексте сообщения.

Как писала "Страна", в конце апреля в России приостановили деятельность штабов Навального и его "Фонда борьбы с коррупцией".

Тогда же мы прогнозировали, что будет, если структуры Навального признают экстремистами в РФ.