Начавший свой Евротур с Британии президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией, но будут решительно отвечать на те шаги Москвы, которые считают недружественными.

"Я еду на "Группу семи", потом на министерскую встречу НАТО, а затем встречаться с мистером Путиным, дабы сказать ему то, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден, сообщает ТАСС.

По словам Байдена, США хотят "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией. Также он заявил, что в Вашингтоне серьезно относятся к ответственности США за обеспечение контроля над вооружениями с Россией.

Хозяин Белого дома заявил, что США полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", - заявил Байден.

Мы разбирались, почему Зе спорит с Байденом и что происходит в отношениях Украины и США. Ряд экспертов полагают, что Офис президента не видит (или не хочет видеть) изменившейся внешнеполитической конъюнктуры, которая заключается в том, что Байден хочет воссоздать очень тесные связи с Европой (прежде всего с ее ведущими странами - Германией и Францией) и ради этого идет навстречу пожеланиям европейцев по нормализации (или как минимум снижения градуса напряжения) в отношениях с Россией.

Напомним, что из-за встречи Путина и Байдена в Женеве закроют улицы и запретят полеты беспилотников.