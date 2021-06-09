В Киеве полицейские разоблачили преступную группировку наркоторговцев-рецидивистов. Ее члены задержаны. В состав банды входили 8 человек-жителей Киева и области в возрасте от 33 до 50 лет. Наркоторговцы выращивали коноплю и сбывали ее.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Злоумышленники намеренно не пользовались машиной. О местонахождении плантации знал лишь один человек, который непосредственно это зелье выращивал.

Разоблачили преступную деятельность группировки оперативники Управления уголовного розыска совместно с работниками Фастовского районного управления полиции за процессуальным руководством Фастовской городской прокуратуры с привлечением спецназовцев.

Установлено, что 39-летний организатор банды и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, угона авто, изготовление наркотиков и контрабанду. 46-летний соорганизатор находится в розыске на территории Российской Федерации за незаконный сбыт на культивирование наркотических веществ. В состав группировки также входил 41-летний бывший студент, который наладил специальную сеть сбыта товара. Стоимость 1 гр. шишек составляла 250 грн. Отвечала за сбыт и вела черную бухгалтерию, 33-летняя женщина.

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и изъяли более 10 кг наркотических веществ растительного происхождения, 15 г амфетамина, устройства для потребления наркозелья, пакеты для фасовки, электронные весы, 20 мобильных телефонов, 30 карт разных мобильных операторов, 30 банковских карт, 3000 долларов США, компьютерную технику и черновые рукописные записи. Все изъятое направлено на проведение экспертиз.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи по процессуальным руководством прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Меру пресечения изберет суд.

Видео: youtube.com/Поліція Київщини

Как сообщала "Страна", ранее полицейские поймали банду, производившую наркотики на продажу в трех цехах.

Напомним, что полицейские изъяли почти тонну лишенного запаха наркотика.