Зеленский на передовой: что он мог сказать о мире?

Президент вчера отправился на Донбасс, чтобы встретиться с войсками на передовой. В принципе, Владимир Зеленский туда летает регулярно, однако каждый визит главы государства на линию фронта – это событие, которое нельзя не отметить. Вне зависимости от целей.

Правда, цели, как признался сам президент, были достаточно скромными: во-первых, узнать "из первых уст" о том, какая ситуация на "передке", во-вторых, рассказать находящимся там солдатам о том, что делает украинская власть для восстановления мира.

Неизвестно, что именно рассказали Зеленскому военнослужащие, но после этих бесед он увидел "в наших бойцах полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность". Так что, по крайней мере, можно предположить, что рассказали подчиненные верховному главнокомандующему нечто позитивное.

А вот что рассказал глава государства, даже предположить сложно. Поскольку невозможно вспомнить хотя бы одно действие руководства страны за прошедшие два месяца (с момента последней поездки Зеленского на Донбасс), которое можно было бы охарактеризовать как шаг к восстановлению мира.

Все эти два месяца президент воевал: с "Северным потоком-2", с оппозицией, с контрабандистами и ворами в законе. При этом из всех мирных инициатив можно вспомнить только внезапно возникшее и так же быстро исчезнувшее желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Причем встречаться он хотел именно на Донбассе, но, видимо, встречи не дождался и потому приехал туда сам.

А самое запоминающееся из всей поездки – это то, что президент в очередной раз проигнорировал мирных жителей Донбасса. В связи с чем уже возникает подозрение, что Зеленский просто не знает о том, что в этом регионе находятся не только военные.

Почему Германия отказала Украине в оружии

О том, что именно пытается сделать для мира на Донбассе украинская власть, можно судить по завершившемуся вчера визиту министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Германию.

Как известно, Берлин – инициатор большинства мирных инициатив, принимавшихся "Нормандской четверкой" за последние годы. Некоторые из них имеют даже персональное название – вроде "Формулы Штайнмайера" (нынешнего президента Германии), другие (в том числе и "Минск-2", автором которого была Ангела Меркель) анонимны. Но уже такая активность немецкой власти в вопросе восстановления мира в Украине сама по себе означает, что в Берлине именно эту тему следует поднимать в первую очередь.

Но не тут-то было. Еще по итогам первого дня визита МИД сообщил, что министр упрашивал немецких парламентариев признать Голодомор геноцидом украинского народа. Также он провел "тяжелые переговоры" по "Северному потоку - 2". И только после этого были упомянуты не менее тяжелые переговоры по "нормандскому формату". Что уже ближе к теме мира на Донбассе, но все же слишком неконкретно.

А вот о том, что касается конкретно Донбасса, Кулеба сказал вчера. Он сообщил, что вел переговоры с министром иностранных дел Германии о продаже оружия Украине. Не больше и не меньше.

Возможно, в нынешнем Кабмине все министры являются специалистами по вооружению, и то, что Кулеба ведет подобные переговоры, вполне естественно. Но почему он решил, что и немецкий министр иностранных дел является специалистом по оружию?

Глава МИД Германии своему украинскому коллеге, естественно, отказал. И Кулеба резюмировал, что возможное нападение России "будем отражать, чем есть".

Собственно, вот эту последнюю фразу и нужно было Зеленскому передать военным на Донбассе – как отчет о том, что делается для мира.

2021: худшая инфляция Зеленского

Тем временем Госстат опубликовал данные, которые являются косвенным объяснением причин, по которым Зеленский избегает встреч с гражданским населением Донбасса (да и других регионов). Это – данные об инфляции, которая в мае продолжила ускоряться.

За последний месяц, даже согласно официальным данным, цены в Украине выросли на 1,3%. И это уже не первый месяц в 2021-м, когда инфляция прибавляет больше одного процента. С начала года она уже составила 6,1% – это при том, что на все 12 месяцев в бюджете было заложено всего 7,3%. А в 2020 году инфляция составила 5%. То есть уже сейчас инфляция больше, чем была в прошлом году.

И это не абстрактные цифры. На весь 2021-й заложено повышение прожиточного минимума на 9,5% – то есть в теории, при выполнении бюджета, реальный минимальный показатель должен был вырасти на 2%. А при нынешних темпах инфляции она вполне может оказаться выше 10% – и это означает, что реальные доходы, привязанные к прожминимуму, упадут.

Причем больше всего пострадают именно те, для кого прожминимум и является реальными доходами, поскольку, судя по данным Госстата, больше всего в последние месяцы растут цены на социальные продукты – хлеб, сахар, подсолнечное масло, – а также тарифы на услуги ЖКХ. Причем все рекорды бьет газ для населения, который за год подорожал более чем в два раза.

Вот это и есть те проблемы, которые стоило бы сейчас решать президенту и правительству. Но за посадками леса, "Северным потоком - 2" и немецким оружием до них руки как-то не доходят.

Вступление в ЕС – самоубийство: о чем недоговаривает Климкин

Помимо нынешнего министра иностранных дел Украины, вчера в топ-новостях оказался и один из его предшественников – многими забытый Павел Климкин, являвшийся внешнеполитическим лицом страны при Петре Порошенко. Вчера вышло его интервью, в котором экс-министр, пожалуй, сказал больше правды, чем за все годы пребывания во главе МИДа.

Руководя внешней политикой, Климкин, как известно, стал одним из тех, кто продвигал и расширял ассоциацию Украины с Евросоюзом. А вчера вдруг (правда, очень коротко) сказал о том, что для вступления в ЕС "нам нужно будет сделать реально много вещей, некоторые из них будут очень болезненными и политически самоубийственными".

Не правда ли, интересно? Вот тут бы побольше подробностей – но экс-министр ограничился только одной фразой о том, что "нам нужно будет посмотреть, как мы будем интегрироваться в ЕС с точки зрения того же сельского хозяйства, – это тоже непростая история".

Слово "тоже" означает, что таких "непростых историй" в случае вступления в Евросоюз будет, как минимум, несколько, но о них нам не хотят рассказывать. Поэтому остановимся на сельском хозяйстве, которое уже лет пять является единственным двигателей отечественной экономики.

Климкин дал понять, что и этот – последний – двигатель придется, как минимум, приглушить.

И это правда. В ЕС существует разделение рынка, причем сферы определяют главные члены объединения, которые себя, понятно, не обидят. Известен пример Греции, которой при вступлении в Евросоюз пришлось сократить собственное производство вина (чтобы не навредить производителям из Италии, Франции и Испании), а также оливковое масла. Грекам предложили зарабатывать на туризме, а также занимать в долг. И эта стратегия привела к жуткому кризису 2008 года. Из которого страна с большими усилиями выбирается до сих пор.

Большинство украинцев хотят вступления Украины в ЕС – и это вполне объяснимо. Однако сколько из них знает о том, какую часть нашей и без того съежившейся экономики придется убить ради этого? Практически никто. И даже во власти знают далеко не все. А те, кто знает – молчат, как Климкин.

Семенченко – инструктор белорусской оппозиции

И еще одно откровение вчерашнего дня – от бывшего комбата "Донбасса" и бывшего нардепа из "Самопомощи" Семена Семенченко. На данный момент Семенченко, правда, просто подследственный, находящийся в СИЗО, и в этом качестве он сделал признание о том, что в прошлом году передавал свой опыт противодействия власти представителям белорусской оппозиции. Причем делал это по "поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны".

После такого признания можно ставить крест на любых обвинениях в адрес Александра Лукашенко, звучащих из уст украинских политиков. Кто-нибудь может привести хотя бы один случай вмешательства белорусских спецслужб во внутренние дела Украины? Нет, ибо их не было – даже во времена Майдана. А здесь – явная подготовка диверсий против власти соседнего государства.