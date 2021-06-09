В Киеве произошло ДТП из-за поворота в неположенном месте. Фото: photochur с сайта Pixabay

В среду, 9 июня в Киеве произошло ДТП на Броварской трассе. Его участниками стали водители легковых автомобилей Geely и Daewoo.

Видео случившегося опубликовал портал о ДТП и ЧП "Киев Оперативный".

"Видео момента ДТП на Броварской трассе #Geely vs # Daewoo.
Это видео должно служить наглядным примером того, почему нельзя поворачивать с полосы, которая для этого не предусмотрена", - констатировали журналисты.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на проспекте Науки столкнулись две маршрутки. От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Часть людей выходили с маршрутки, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.

Напомним, что в Центре общественного здоровья Украины привели статистику дорожно-транспортных происшествий. Согласно эти данным на дорогах в Украине ежедневно погибают семеро украинцев, а ещё 60 - получают травмы.

Ранее в полиции назвали первую десятку мест, где в Киеве чаще всего происходят. Опасными местами являются:

  • площадь Победы, 1;
  • проспект Академика Глушкова, 13-Б;
  • проспект Бажана, 19;
  • проспект Степана Бандеры, 6;
  • проспект Степана Бандеры, 36;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • проспект Романа Шухевича, 16;
  • улица Берковецкая, 6;
  • проспект Победы, 123;
  • проспект Леся Курбаса, 19-А.
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