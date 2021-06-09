В среду, 9 июня в Киеве произошло ДТП на Броварской трассе. Его участниками стали водители легковых автомобилей Geely и Daewoo.

Видео случившегося опубликовал портал о ДТП и ЧП "Киев Оперативный".

"Видео момента ДТП на Броварской трассе #Geely vs # Daewoo.

Это видео должно служить наглядным примером того, почему нельзя поворачивать с полосы, которая для этого не предусмотрена", - констатировали журналисты.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на проспекте Науки столкнулись две маршрутки. От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Часть людей выходили с маршрутки, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.

Напомним, что в Центре общественного здоровья Украины привели статистику дорожно-транспортных происшествий. Согласно эти данным на дорогах в Украине ежедневно погибают семеро украинцев, а ещё 60 - получают травмы.

Ранее в полиции назвали первую десятку мест, где в Киеве чаще всего происходят. Опасными местами являются: