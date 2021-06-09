"Почему нельзя поворачивать там, где нельзя". Появилось видео ДТП на Броварской трассе возле Киева
В среду, 9 июня в Киеве произошло ДТП на Броварской трассе. Его участниками стали водители легковых автомобилей Geely и Daewoo.
Видео случившегося опубликовал портал о ДТП и ЧП "Киев Оперативный".
"Видео момента ДТП на Броварской трассе #Geely vs # Daewoo.
Это видео должно служить наглядным примером того, почему нельзя поворачивать с полосы, которая для этого не предусмотрена", - констатировали журналисты.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве на проспекте Науки столкнулись две маршрутки. От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Часть людей выходили с маршрутки, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.
Напомним, что в Центре общественного здоровья Украины привели статистику дорожно-транспортных происшествий. Согласно эти данным на дорогах в Украине ежедневно погибают семеро украинцев, а ещё 60 - получают травмы.
Ранее в полиции назвали первую десятку мест, где в Киеве чаще всего происходят. Опасными местами являются:
- площадь Победы, 1;
- проспект Академика Глушкова, 13-Б;
- проспект Бажана, 19;
- проспект Степана Бандеры, 6;
- проспект Степана Бандеры, 36;
- Дарницкая площадь, 1;
- проспект Романа Шухевича, 16;
- улица Берковецкая, 6;
- проспект Победы, 123;
- проспект Леся Курбаса, 19-А.