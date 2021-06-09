Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не введи санкции.

Об этом Путин упомянул 9 июня в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Вот только что более или менее разобрались с "Северным потоком - 2". А ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересом Федеративной Республики Германии. Делали Штаты, потому что им было так выгодно. Но здесь уже дальше было бессмысленно сопротивляться и вводить санкции, потому что его достроили. Первая нитка готова! Вроде как отказались от таких санкций. Но США идут так, и таким темпом, и туда, куда считают нужным. По сути, абсолютно игнорируя интересы других участников", - сказал Путин.

Ранее в том же интервью Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России, так как в этом случае подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут.

Также президент России прокомментировал скепсис экспертов по поводу перспектив вступления Украины в Альянс и насмешки над усилиями Владимира Зеленского по поводу вступления.