Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Британии. Эта страна станет первой точкой в его европейском турне, которое продлится 8 дней и предусматривает встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Associated Press.

Первой остановкой самолета президента США стала авиабаза Милденхолл британских ВВС, на которой базируются также американские военнослужащие. Ожидается, что чуть позднее в среду он вместе с супругой Джилл Байден выступит перед ними с речью.

В четверг, 10 июня у Байдена запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, которое позже на этой неделе примет встречу "G7". Ожидается, что основными темами на переговорах с Джонсоном станут двусторонние отношения, вопросы торговли, климат и Северная Ирландия.

На следующий день, 11 июня начнется саммит лидеров G7. Это будет их первая очная встреча с начала пандемии COVID-19. Саммит продлится до 13 июня, по его итогам ожидается совместное коммюнике. Согласно опубликованной "повестке дня", 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие, а также внешнюю политику. Байден проведет ряд двусторонних встреч "на полях" саммита.

По завершении саммита, 13 июня, Байдена и первую леди США примет королева Великобритании Елизавета II. По традиции прием пройдет в Виндзорском замке. Затем американский президент отправится в Брюссель - на следующий этап своей поездки по Европе.

Как сообщала "Страна", из-за встречи Путина и Байдена в Женеве закроют улицы и запретят полеты беспилотников.

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