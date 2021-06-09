Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский прокомментировал санкции против республики, последовавшие за экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Он назвал их "беззубым укусом".

Об этом Сикорский сказал 9 июня в эфире белорусского телеканала "ОНТ".

"Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой беззубый укус. Вроде неприятно и брезгливо, но не больно. К сожалению, они сделали проблему для обычных людей, и это самое главное", - считает Сикорский.

Он добавил, что проблема затронула граждан разных стран. По его словам, авиация должна быть вне политики, и недопустимо политизировать "правильные действия белорусской стороны в соответствии с протоколом".

"Когда ввели санкции, мне кажется, наши европейские коллеги даже до конца не поняли, что они сделали. Ведь политизировать вопросы авиационной безопасности категорически нельзя", - сказал Сикорский.

Он полагает, что в следующий раз при аналогичной ситуации решение будет приниматься неправильно из-за боязни ответственности - "санкций либо какого-то политического давления".

Сикорский также напомнил, что после инцидента в Минске специальная комиссия начала расследование, а белорусская сторона предоставила Международной организации гражданской авиации весь пакет материалов, в частности все видеоматериалы с монитора диспетчера, информацию, связанную с переговорами между Минском и Вильнюсом.

"Конечно, санкции - это вред. Притом вред для всех сторон", - отметил директор департамента.

Однако он не видит в ситуации катастрофы для Беларуси: "фактически обстановка в авиации сейчас такая, как была в 2020 году, когда начался коронавирус".

По его словам, такие страны, как Россия, Турция, Грузия и ОАЭ, которые не закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа", "показали самостоятельность в принятии решения".

Сикорский также сообщил, что белорусские власти фактически вывезли из других стран всех своих организованных туристов, при этом хорошо сработали и туроператоры.

"Сейчас сезон отпусков, и мы предпринимаем очень нестандартные решения, чтобы обеспечить отдых наших граждан", - сказал он.

Интервью с Сикорским смотрите с 30:00

Ранее в Беларуси оценили ущерб от финансовых и торговых санкций Запада в примерно 3% от ВВП.

Также в стране объявили о готовности полной замены западных товаров аналогами из Китая и России.