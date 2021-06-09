В Украину прибыли 66,69 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за средства государственного бюджета. За сутки вакцинацию от COVID-19 завершили более 152 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья.

"В Украину прилетели еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международную агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей из 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства.

Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерного распределения вакцин против COVID-19, еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Comirnaty/Pfizer, Украина уже получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

Мы писали о том, что на этих выходных центры вакцинации заработают уже в 14 областях Украины.

Как сообщала "Страна", ранее в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX. Всего в течение этой и следующей недели в нашу страну доставят 473 850 доз вакцины Пфайзер.

Напомним, что осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что могут предоставить Украине вакцину от коронавируса.

А уже к середине мая 2021 года по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек.