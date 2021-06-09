Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не по своей прихоти склоняет Киев к диалогу с "республиками" Донбасса. Этого требуют Минские соглашения. Причем поставить под ними подписи представителей "ЛДНР" уговорил Петр Порошенко.

Об этом Путин рассказал 9 июня в интервью, появившемся в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных "республик ЛНР, ДНР". Подписи стоят", - повторился российский лидер.

По его словам, именно тогдашний президент Украины Петр Порошенко настоял, чтобы под документом поставили подписи руководителей двух "республик" Донбасса.

"Более того, тогдашний президент Петр Порошенко настаивал, чтобы они поставили подписи. А представители Донбасса, кстати говоря, не хотели этого делать. Нам пришлось провести с ними большую работу. Мы убедили, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - констатировал Путин.

Он также напомнил, что официальный Киев никак не отреагировал на убийство лидера "ДНР" Александра Захарченко.

"Более того - ведь Захарченко убили... Убили человека, руководителя одной из республик. И тишина, об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - резюмировал президент РФ.

Ранее Путин комментировал законопроект о коренных народах Украины, в перечень которых не попадают русские.

Также президент РФ заявил, что Украина возникла как государство благодаря СССР.