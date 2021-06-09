Принц Гарри и ее супруга Меган Маркл не консультировались с британской королевой Елизаветой II по поводу имени их новорожденной дочери. Об этом передает ВВС со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

С другой стороны представитель принца Гарри и Меган Маркл уже заявил, что это неправда.

Девочку, которая родилась на прошлой неделе, назвали Лилибет - так в детстве Елизавету называли в кругу семьи. Второе имя ребенка - Диана.

Для Елизаветы II, чья жизнь целиком прошла на публике, с именем Лилибет связаны очень личные моменты. В детстве ее так стал называть дедушка, король Георг V, имитируя попытки самой Елизаветы произнести свое имя. Имя закрепилось в семье, и по некоторой информации, королева-мать называла ее так вплоть до своей смерти.

Супруг королевы принц Филипп тоже стал называть ее Лилибет после того, как стал членом семьи.

Многие обозреватели предполагают, что герцог и герцогиня Сассекские, решив назвать так свою дочь, обязательно должны были обсудить это с королевой. В различных интервью это подтверждали люди из окружения пары. Об этом также написала британская Times.

Лилибет Диана Виндзор-Маунтбаттен стала одиннадцатой среди правнуков королевы. Также вскоре ожидается рождение ребенка принцессы Беатрис.

Как сообщала "Страна", ранее статус принца Гарри и Меган Маркл понизили в перечне членов королевской семьи. Супруги больше не могут пользоваться титулами, поскольку в январе прошлого года Гарри и Меган решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи и переехали в США.

Также мы писали о том, что некоторые раскритиковали герцогиню Сассекскую за фотографию в дешевой футболке.