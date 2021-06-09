Суд Николаева оправдал бывшего заместителя областного головы Николая Романчука, в имении которого нашли подземные тоннели с золотом. После решения суда подсудимый расплакался.

Об этом сообщает ТСН.

Романчук был задержан за взятку в 90 тыс. долларов. При этом он отрицал свою вину и после 5 лет рассмотрения суд наконец решил, что вина обвиняемого не доказана.

"Это было больно услышать через 5 лет. Хотя я просил это сделать через 2 дня. Я не виноват", - сказал он.

Как сообщается, это было самое большое коррупционное задержание в области. В авто, где ехал помощник заместителя председателя ОГА, нашли более 90 тысяч долларов. По версии следователей, это была взятка от предпринимателя за получение спецразрешения на разработку месторождения известняка. Тогдашний военный прокурор заявил, что раскрыта целая сеть. Ведь кроме Николая Романчука взяли еще двух должностных лиц

"Реально разоблачен весь механизм и цепочка снизу - создание проблемы для отдельных субъектов предпринимательской деятельности и к верху, куда заносились деньги", - говорит военный прокурор Украины 2014-2019 годы Анатолий Матиос.

В суде Романчук заявил, что не виновен. За решеткой мужчина пробыл всего несколько недель. Вышел под залог в 5 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 5 лет. В конце коллегия судей объявила, что вину Романчука военная прокуратура не доказала. Более того-вообще не имела права заниматься этим делом.

"То, что они делали, иначе как что – то-назвать нельзя, потому что это исключительно подследственность органа Национального антикоррупционного бюро. Ни денег, ни имитационных денег сам Николай Романчук никогда не получал, автомобиль, в котором их положили Романчуку и ОГА не принадлежит", - говорит судья Центрального суда Николаева Владимир Алейников.

Как пояснили в военной прокуратуре, они занимались делом, потому что именно к ним обратился пострадавший. А антикоррупционное бюро тогда вообще только что появилось.

"Я лично с процессуальными выводами суда не согласен, поэтому указанное решение будет обжаловано в апелляционном порядке. Как представитель стороны обвинения, я считаю, что органами досудебного расследования было собрано достаточно доказательств", - говорит прокурор отдела Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Сергей Яровой.

За 5 лет следствия, говорит Николай Романчук, он потерял должность и уважение бывших коллег. Похудел на 15 килограммов. Сейчас готовится к апелляции. Обещает, после того как выиграет и ее, то покажет журналистам свои подземные тоннели.

Все найденные сокровища, уверяет-честно заработал, когда управлял заводом.

"Есть подаренное, есть заработанное. Зарплата руководителя завода была в несколько раз выше зарплат всех губернаторов вместе взятых за весь период", - говорит Романчук.

Между тем дела других обвиняемых, которых 5 лет назад связывали с Николаем Романчуком, выделены в отдельные производства. Один из мужчин осужден за взятку. Другой несколько лет скрывался и сейчас под следствием.

Напомним, 3 июня Романчука вместе с советником председателя Николаевского областного совета разоблачили при получении взятки на общую сумму $90 тысяч от директора одного из обществ за помощь в принятии областным советом положительного решения о предоставлении разрешения на пользование недрами на Новониколаевском месторождении известняков.

Как сообщала "Страна", после этого в доме Романчука прошли обыски, в ходе которых обнаружили подземные тоннели. Зам-губернатора Николаевщины хранил свое богатство глубоко под землей. Силовики изъяли несколько сотен тысяч долларов, золото, антиквариат, старинные иконы и награды нацистов.