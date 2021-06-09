В Киеве в Гидропарке, водолазы сумели достать из Днепра настоящую противотанковую мину ТМ-62. Его обнаружили накануне. Опасный предмет отправлен на полигон для нейтрализации и утилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"9 июня в 6:00 группа подводного разминирования и специальных водолазных работ выехала в Гидропарк в Днепровском районе. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" при проверке акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас",- сообщили в экстренной службе.

На месте водолазы-саперы опустились в реку с металлоискателями и стали обследовать дон Днепра в районе находки. Они определили точное место расположения мины. Ею оказалась противотанковая мина ТМ-62.

После этого спасатели подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехникам для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Мины ТМ-62 начали производиться в СССР в 60-х годах, так что со времен Второй мировой мина в Днепре пролежать не могла.

Как она попала в реку – неизвестно.

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