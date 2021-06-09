Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Украина возникла как государство благодаря СССР. А на ее территории искони жили русские.

Об этом Путин сказал 9 июня в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину", - напомнил президент РФ.

Он добавил, что процесс непосредственного воссоединения территорий нынешней Украины с российским государством начался в 1654 году, после Переяславской рады.

"И тогда те люди, которые проживали на этих территориях (а это, выражаясь сегодняшним языком, три области) - эти люди считали и называли себя русскими и православными", - сказал Путин.

Он также высказался против законопроекта о коренных народах, по которому таковыми кроме украинцев считаются только крымские татары, караимы и крымчаки. А русские, евреи, греки и другие народы коренными не считаются.

"Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?.. Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение", - сказал Путин.

Ранее в том же интервью Путин более подробно прокомментировал законопроект о коренных народах Украины, по которому русские не могут считаться таковым.

Также глава Кремля высказался по поводу перспективы вступления Украины в НАТО.