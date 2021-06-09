За пять месяцев с начала года в Украине зарегистрировали 19 случаев отправления дикорастущими грибами, из-за чего пострадало 35 человек, 12 из которых дети.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В результате отравлений умерли 1 взрослый и 2 ребенка.

"Больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами - 9 человек, в т.ч. 3 детей - зарегистрировали в Одесской области. В Винницкой области зарегистрировали 4 случая, пострадали 4 человека, в т. ч. 1 ребенок. В Днепропетровской области зарегистрировали 3 случая, пострадали 3 человека. В Запорожской области - 2 случая, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок, в Черновицкой области - 2 случая, пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще по одному случаю отравления грибами зарегистрировали в Херсонской (пострадали 2 человека, из них 1 ребенок), Хмельницкой (3 человека, из них 1 ребенок), Полтавской (1 ребенок), Киевской (пострадал и умер 1 человек) и Черниговской (пострадали 5 людей, в т.ч. 4 ребенка, 2 из них умерли) областях.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как уберечься от пищевого отравления.

Также мы писали, что под Ровно госпитализировали четырех подростков после отравления наркотиками. Один из них в коме.