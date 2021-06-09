В ближайшие часы среды, 9 июня в Киеве и области по прогнозу синоптиков, который ранее сегодня опубликовала "Страна", ожидаются грозы. Местами также возможет град и шквальный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики также предупредили о сильном ветре до 15-20 м/с. Ожидается, что непогода в Киеве продержится до конца суток.

Мы писали о том, что из-за дождей в Украине цены на черешню оказались выше, чем в Европе. Цена черешни стартует от 120 до 200 гривен. Аграрии надеются, что вскоре ситуация изменится.

Как сообщала "Страна", на этих выходных центры вакцинации заработают уже в 14 областях Украины. В центрах прививки будут делать признанными ВОЗ китайскими вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech. Выбрать другую вакцину нельзя.

Также мы писали о том, что Киев договорился с Турцией о строительстве жилья для крымских татар и льготников. Строительство в рамках этого соглашения (то есть, жилья для крымских татар и льготников), включая все товары, технику и прочее будет освобождено от всех налогов, сборов и других платежей в Украине.