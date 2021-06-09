Президент России Владимир Путин, комментируя новую форму украинской сборной по футболу, заявил, что в РФ знакомы с позицией Киева, который "пренебрегает волеизъявлением крымчан".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Форма сборной Украины меня не задела. - сказал Путин. - Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение".

Он добавил, что власти Украине не признают "референдум". "Эта позиция нам хорошо известна, новизны никакой здесь нет", – резюмировал президент России.

Напомним, новый дизайн формы был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава".

Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали.

Кроме того, мы писали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!".