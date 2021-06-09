Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение о вступлении Украины в НАТО и скепсис экспертов по поводу перспектив такого вступления.

Об этом глава Кремля сказал во время интервью, показанного телеканалом "Россия 24".

"Я вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко подсмеиваются над Зеленским и говорят, что все это болтовня, ничего не будет и так далее. У меня другое мнение... Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет", - сказал президент РФ.

Он не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не обсуждал в телефонном разговоре с Зеленским предоставление Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с его предстоящей встречей с Байденом.

"Может быть просто они ему (Зеленскому - Ред.) сказали: "Знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал Путин.

Смотрите фрагмент о Зеленском с 16:00

Ранее в том же интервью Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России.

Как писала "Страна", у Зеленского приписали Байдену слова о поддержке ПДЧ для Украины. Но затем Офис президента исправил сообщение о телефонном разговоре с главой Белого дома и убрал упоминание ПДЧ.