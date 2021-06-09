Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не считает пустой болтовней разговоры о возможности впринятия Украины в НАТО. Глава Кремля дал понять, что для России это красная линия.

Тему вступления Украины в Североатлантический альянс президент России затронул в большом интервью, которое транслировал телеканал "Россия 24".

"Представить, что Украина станет членом НАТО... Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" - задал риторический вопрос Путин.

Он добавил, что к такой перспективе нужно относиться предельно серьезно.

"Не разделяю позицию тех, кто посмеивается над этим. Возможно, Киев просто преждевременно озвучил это. Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет", - сказал президент РФ.

И сказал, что те 50% населения Украины, кто не хочет в НАТО, - это "умные люди, они не хотят стать разменной монетой и пушечным мясом".

Ранее в той же беседе Путин комментировал законопроект о коренных народах, который должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Между тем украинский Кабмин сделал еще один шаг для сближения с НАТО, приняв стратегию внешней политики Киева до 2024 года. Согласно документу Запад объявляется главным другом, а от России хотят репараций.