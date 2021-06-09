Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответит на запрос РФС по поводу формы украинской сборной до начала чемпионата Европы.

Об этом Дюков заявил журналистам, передает ТАСС.

"Мы направили обращение, ждем ответа. Я думаю, что сегодня-завтра мы получим ответ", - сказал Дюков.

"Мы увидели, что как в игровом комплекте, так и в презентации есть определенные политические посылы. Мы считаем, что это не соответствует как принципам IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций], так и регламенту экипировки", - добавил глава РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

Напомним, новый дизайн формы был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава".

Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали.

Кроме того, мы писали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!".