Президент России Владимир Путин прокомментировал законопроект о коренных народах Украины, по которому русские не могут считаться таковым. Глава Кремля назвал инициативу уродливой.

По поводу законопроекта Путин высказался 9 июня в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к законопроекту, российский лидер сказал: "Разумеется, отрицательно".

"Как еще к этому можно относиться?" - задал риторический вопрос Путин.

Он считает, что "смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины". А попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные назвал похожими на "идеи нацистской Германии".

Законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада на него не будет, уверен Путин. По его мнению, идея Киева объявить русских некоренными в Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу.

Он заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских в Украине.

"Говорить о русских как о некоренном народе не просто некорректно, это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно!" - сказал президент РФ.

По словам Путина, непонятно, как будут определять некоренные народы. "Что, им будут как в нацистской Германии "мерить черепа"?", - спросил президент.

Реализация идеи Киева о коренных народах вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает президент.

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?... Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение, - сказал Путин.

Заявления Путина прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

То, что мимо этого закона в Москве не пройдут, было понятно изначально, пишет канал.

"И если вопрос о том, какие народы считать коренными, а какие - нет, относится к длинными историческим дискуссиям, то тот факт, что представители коренных и не коренных народов будут иметь разные права, - это более практический момент. И по нему, скорее всего, и будут апеллировать к Европе. Так как такое разделение европейским нормам, очевидно, противоречит", - считает канал.

"Страна" рассказывала о ключевых положениях скандального законопроекта о коренных народах.

Мы также писали, что о проекте закона уже высказались в Госдуме РФ, назвав его "вопиющей провокацией".