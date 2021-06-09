В Туве пьяный водитель зажал руку сотрудника ГИБДД боковым стеклом и провез его полтора километра, пытаясь уйти от погони.

Об этом сообщается на странице главка МВД РФ во "Вконтакте".

Как пояснили в полиции, инцидент случился в Кызыле. Инспекторы остановили пикап с молодыми людьми. Во время проверки были выявлены признаки алкогольного опьянения у водителя.

"Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в результат полуторакилометровой погони автомобиль был задержан.

"Находившиеся в салоне нетрезвые участники дорожного движения, включая самого водителя и пассажира, оказали физическое сопротивление и напали на инспектора ДПС, нанося ему множественные удары кулаками и ногами... Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 25 до 30 лет", - отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на инспектора ДПС при исполнении им служебных обязанностей.

Напомним, в Киеве пьяный байкер попал в ДТП, выбросил пассажира с травмой, устроил погоню от копов и скрылся в метро.

Также сообщалось, что в городе Днепр ищут пьяного водителя, который снес три ёлки на разделительной полосе и бросил авто.