Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область 9 июня пообщался с журналистами CBS News - новостного отдела американской телерадиокомпании CBS.

Об этом он написал в своем Инстаграме.

Причем глава государства не преминул указать, что интервью он давал в опасной близости от линии разграничения.

"Мир должен знать правду. За 137 метров от линии соприкосновения говорили с журналистами американской телерадиосети CBS News", - говорится в записи в соцсети Зеленского.

Интервью главы государства в военном антураже прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленскому понравилось давать интервью американским СМИ прямо на передовой. Знаменитая уже каска и бронежилет - все на месте. В прошлый раз Зе общался на Донбассе с CNN", - напомнил канал.

Как писала "Страна", упомянутое интервью CNN состоялось 12 апреля. Мы рассказывали, что телеканал CNN опубликовал специальный репортаж из Донбасса, записанный в тот день, и подробно его разбирали.

Между тем во время сегодняшней поездки президент заявил о заметном снижении числа обстрелов на Донбассе в последние 10 дней.