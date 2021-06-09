В Центре общественного здоровья рассказали, нужно ли делать прививки от дифтерии и столбняка во взрослом возрасте.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Бытует миф, будто бы прививки делают лишь в детском возрасте. На самом деле иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация. Так же взрослым обязательно надо вакцинироваться против отдельных недугов, если они не получили защиту от них в детстве", - говорится в сообщении.

Как рассказали медики, согласно Календарю профилактических прививок, вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих недугов сохраняется около десяти лет. Поэтому необходима ревакцинация.

Взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые десять лет. Такая иммунизация в государственных учреждениях здравоохранения бесплатна.

Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом десять лет от предыдущей прививки АДС-М.

"Если в детстве вы не вакцинировались или точно об этом неизвестно, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М — сначала первая доза, через месяц — вторую, через шесть месяцев после второй — третью", - говорится в сообщении.

Медики напомнили, что по всей Украине есть бесплатная и качественная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, которую применяют для взрослых.

Узнать о наличии вакцины можно на сайте МОЗ.

Как сообщается, за 10 месяцев 2018 г. в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией (среди них — трое детей и шестеро взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (пятеро детей и 12 взрослых).

Напомним, ранее в МОЗ призвали украинцев не путать свидетельство о вакцинации и ковидные сертификаты.

Также мы писали, что на этих выходных центры вакцинации от коронавируса заработают уже в 14 областях Украины.