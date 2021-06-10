Украина презентовала стратегию своей внешней политики. В ней говорится, куда мы идем и как намерены решать свои главные проблемы - военный конфликт и утрату территорий.

Из документа видно, что 90% усилий Украины на мировой арене будет расходоваться на противостояние с Москвой. Это прямо названо главным приоритетом Киева.

По этим позициям идет больше всего конкретики, тогда как другие пункты - в основном чисто декларативные.

Рисуют авторы документа и некие перспективы. Они дают понять, что Украина должна быть аграрной державой, ни в коем случае не восстанавливать ядерный статус, а дружить в основном с Америкой, Канадой, Британией и Польшей.

В целом эта программа действий уже и так реализуется еще с 2014 года. Но сейчас ее решили выписать более детально.

Проанализировали внешнюю стратегию Украины, которую сегодня утвердил Кабмин.

Человек - на последнем месте

В списке главных задач внешней политики Украины первые три позиции посвящены по сути одной теме - России.

Так, сначала идет "обеспечение независимости", "восстановление территориальной целостности" и "противодействие агрессивной политике РФ". Потом - членство в ЕС и НАТО. И лишь на последних местах - продвижение экспорта и защита прав украинцев за рубежом.

То есть у тех вопросов, которые требуют реальной, а не декларативной работы в интересах украинского бизнеса и граждан, даже в стратегии Кабмина - самый низкий приоритет.

Точно так же с принципами внешней политики. "Человекоцентричность" там стоит на самом последнем месте. Выше нее поставили "Прагматизм".

В самом начале есть два пункта, которые звучат как обязательства перед внешними игроками.

Украина обязуется придерживаться режима нераспространения оружия массового поражения - то есть ядерный статус возвращать не будет.

А также в условиях ковида гарантирует, что будет обеспечивать мировую продовольственную безопасность, увеличивая поставки аграрной продукции.

Учитывая, что больше в преамбуле о развитии каких-то других аспектов экономики ничего не говорится, то это явный курс на закрепление статуса аграрной державы.

Национализм и радикалы - это внезапно плохо

В анализе текущей ситуации авторы пишут, что развивающимся странам в условиях пандемии грозит "стагнация и коллапс". А вырваться из истории ковидом имеют шанс только развитые государства. Звучит пессимистично.

Неутешительные прогнозы и по Евросоюзу. Там господствуют "националистические тенденции". "Рост национализма... в мире может привести к усилению конфликтогенности" и к "дисфункции международного порядка".

Такие умозаключения встретятся в тексте еще не раз.

Но звучит эта обеспокоенность не слишком убедительно. Судя по тому, что националистические "нарративы" продвигает в первую очередь сама украинская власть.

Хотя в принципе, понятно, почему властям Украины, которые поддерживают радикалов у себя, не нравятся националисты в других странах. Видимо, потому, что из-за них процесс расширения ЕС переживает стагнацию, печально констатирует документ.

И здесь сразу еще одно противоречие. Как мы видели выше, Украина довольно бодро называет вхождение в Евросоюз главным внешним приоритетом. Хотя как это произойдет, если Европа переживает кризис нерасширения - неизвестно.

Но есть по ЕС и позитивные в чем-то тенденции, считают авторы стратегии. Например "зеленый курс", который уменьшит потребление ископаемых энергоносителей. Здесь отчетливо читаются мечты отказа от российской нефти и газа. Этот момент то и дело всплывает в документе.

Хотя в реальности процессы другие: Европа рьяно лоббирует "Северный поток-2" - и в том числе из соображений экологии. Поскольку природный газ практически не дает вредных выбросов. А вот по углю и по тепловым электростанциям с угольной генерацией (которых немало в Украине) действительно могут быть проблемы. Их как раз Европа и может потребовать закрыть.

Одновременно не совсем понятно, в чем выгода Украины, если ЕС таки откажется от невозобновляемых источников энергии. Ведь тогда украинскую "трубу" все равно придется сдавать на металлолом.

Противодействие России

Это первое и основное направление украинской внешней политике. Как указано в заглавии - "Противодействие российской агрессии политико-дипломатическими способами".

Из конкретики там сказано, что Украина будет решать эти вопросы в рамках "Нормандской четверки" (без упоминания Минских соглашений), "Крымской платформы" (которая еще не запущена) и других форматов - в том числе пока не существующих.

Второй момент - Украина будет добиваться от России репараций. Но здесь это понятие употребляется в каком-то новом смысле. Обычно репарации - это компенсация ущерба от войны со стороны проигравшей державы.

Россия пока явно не в таком положении. Но авторы стратегии считают, что могут уже сейчас выбить с Москвы репарации через международные институции. Будет ли их выплачивать РФ - вопрос риторический.

Пока же Киев готовится продолжить международные судебные тяжбы против северного соседа.

И в целом становится понятно, что нас готовят к противостоянию с Москвой на протяжении многих лет или вообще десятилетий. Так, в одном из отрывков говорится, что мира между странами не будет, пока Россия не вернет Крым, не уйдет из Донбасса, не выплатит репараций и не извинится.

А пока Украина официально декларирует, что собирается снижать торговую зависимость от России. То есть сокращать взаимный товарооборот.

Правда, как это коррелируется с атаками на "Северный поток-2" и требования продолжить платить Украине за транзит газа - вопрос открытый.

С кем будет дружить Украина?

Далее идет раздел об отношениях с ЕС, где перечисляются десятки программ, по которым нужно углубить партнерство. Периодически авторы пускаются в супер-конкретику, например, говорят, что нужно усилить сотрудничество по "критическому сырью и аккумуляторам".

Одно из центральных направлений украинской политики в Евросоюзе является сохранение старых и введение новых санкций против Москвы. Не против Киев и поучаствовать в отдельном "европейском НАТО" - оборонной инициативе Pesco.

По самому НАТО сказано следующее. Украина собирается помогать Альянсу наращивать присутствие в Черном море и вообще во всем. Ключевая цель - получение Плана действий по членству.

В двусторонних отношениях отчетливо виден англосаксонский вектор. Особый приоритет Киев будет отдавать США, Британии, Канаде, а затем Германии и Франции.

Из ближайших соседей Украины главным партнером названа Польша. О Беларуси говорится лишь, что Украина поддерживает народ этой страны, но против ее интеграции с Россией.

Также есть упоминание о "развитии прагматического торгового сотрудничества" с Беларусью. Интересный пассаж - особенно после того, против Минска в Киеве ввели авиасанкции.

По Венгрии тоже идет скупое упоминание: что, мол, надо перезагружать отношения и решать проблемные вопросы. Они, напомним, заключались в принудительной украинизации венгров Закарпатья, которую никто и не думал останавливать. В ответ Будапешт блокирует движение Украины в НАТО.

Что же касается Молдовы, то с ней предлагается вместе "пробиваться" в Евросоюз (прихватив до кучи Грузию). Также Украина готова исполнять роль посредника в Приднестровском конфликте. Правда, как именно - в стратегии не уточняется.

Где-то ближе к концу списка важных для Украины стран - Китай, который по уровню торговли для нас партнер №1 (об этом, кстати, в стратегии не упоминается). Отдельно отмечается, что "замедлились" отношения со странами Центральной Азии, куда Украина не может продавать свои товары из-за своего конфликта с Россией.

Выводы

В целом складывается впечатление, что "Стратегия" - документ сырой.

В нем нет ориентиров по времени ни по ЕС, ни по НАТО, ни по другим чувствительным вопросам. И главное - по мирному урегулированию с Россией, без чего, понятное дело, противостояние с крупнейшим соседом будет продолжаться со всеми вытекающими отсюда политическими, социальными и экономическими последствиями.

Да и постоянная угроза большой войны скорее закрывает путь в Альянс, а не ускоряет его (что мы видели на примере недавних событий, когда Запад отказал Зеленскому в плане действий по членству после очередного обострения на Донбассе).

Вопрос, нужно ли выходить из конфликта по Минским соглашениям или "дорожным картам", где будут прописаны сроки урегулирования - даже не поднимается в этом документе.

При этом есть отсылки к форматам, которых еще не существует в природе - например, "Крымской платформе". То есть о Минских соглашениях "забыли" абсолютно осознанно.

Одновременно власти Украины прямо заявляют, что конфликт с Россией будет очень продолжительным и конца ему по сути не видно.

При этом, как писалось выше, не предлагают никаких конкретных мер по его урегулированию. Разве что вступление в НАТО, куда Киев пока что никто не зовет. Да и далеко не факт, что если такое вступление произойдет, это приведет к прекращению конфликта, а не к его резкой эскалации (по крайней мере, Россия сейчас дает понять, что будет именно второй вариант).

В остальном дипломаты обещают "заручаться поддержкой" и "консолидировать союзников". То есть делать то же, что и сейчас. И, надо думать, с тем же нулевым эффектом: война продолжается.