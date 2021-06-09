В среду, 9 июня, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти после публикации недельных данных о запасах топлива в США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировки августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 КСК составляют $72,62 за баррель, что на $0,58 (0,81%) выше их цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили $70,33 за баррель, что на $0,28 (0,4%) выше итогового значения вторника.

По данным министерства энергетики США запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Как отмечают в отчете Rystad Energy, подъем нефтяных котировок "является отражением улучшения настроений относительно спроса на нефть, а вместе с этим и ожиданий того, что запасы нефти и нефтепродуктов значительно снизятся во втором полугодии 2021 года".

Аналитики компании думают, что падение запасов бензина обусловлено, в первую очередь, началом сезона активного автомобильного вождения в США. В первую неделю июня индекс дорожного трафика достиг 95% от уровня до пандемии коронавируса. Аналогичные тенденции наблюдаются в Европе, в том числе в Великобритании интенсивность поездок уже превысила показатель до COVID-19.

Напомним, 4 июня цены на нефть достигли 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года.

Также "Страна" сообщала, что США продали 2 млн баррелей иранской нефти с задержанного у берегов ОАЭ танкера.