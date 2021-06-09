"Власти ДНР" изменили правила выезда детей 14-16 лет за пределы "республики". Если раньше им можно было ездить на подконтрольную Киеву территорию со свидетельством о рождении, то теперь необходим паспорт "ДНР", России либо Украины.

Об этом написала в своем Телеграм-канале "депутат ДНР" Анастасия Селиванова.

По ее словам, с прошлой пятницы к ней поступают обращения родителей 14-летних детей, которых высаживают из автобусов прямо на пункте пропуска вместе с детьми, не пропуская через границу ДНР.

"Действительно, раньше с 14 до 16 лет ребенок мог пересечь границу ДНР по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей. Теперь же, даже если ребенок подал документы на паспорт ДНР, даже если есть адресная справка с таким примечанием, без паспорта выехать по свидетельству о рождении ребенку старше 14 лет нельзя!" - сообщила Селиванова.

Представители "погранслужбы ДНР" ей назвали причины, почему сложилась эта ситуация:

согласно положению о паспорте, утвержденного указом "главы ДНР" от 22.03.2019 №77, паспорт обязаны иметь все граждане "ДНР", достигшие 14 лет и постоянно проживающие на территории "ДНР";

ранее действовало постановление "правительства ДНР" 16-2 от 10.07.2019 г., согласно которому до 01.01.2021 г. выезд детей, не достигших 16 лет, за пределы территории "ДНР" организованными группами или в сопровождении одного из родителей (законного представителя) мог осуществляться на основании паспорта гражданина "ДНР" или оригинала свидетельства о рождении ребенка. Но с 1 января 2021 года эта норма постановления уже не действует.

"Штаб ДНР по пересечению границы" принял решение обратиться в "правительство" и продлить срок этого постановления, а точнее сделать норму постоянной, что позволит детям пересекать границу до 16 лет по свидетельству о рождении. Ведь даже подав документы на паспорт "ДНР" на следующий день после наступления 14-летия, паспорт будет готов не раньше чем через 1,5-2 месяца. И в итоге дети не могут выехать на отдых, лечение или соревнования. А дети - граждане РФ при отсутствии загранпаспорта РФ не могут выехать в Россию, чтобы в месячный срок получить первый паспорт РФ.

Селиванова заявила, что для принятия нового постановления нужно время, но "правительство" внесет изменения в максимально сжатые сроки.

"Пока постановление не будет принято, пересечь границу "ДНР" по свидетельству о рождении ("ДНР" или Украины) 14-летние дети не смогут. Они могут пересечь границу только при предъявлении паспорта ДНР, РФ, Украины; загранпаспорта РФ или Украины", - сказала Селиванова.

На днях "Страна" приводила заявление Дениса Пушилина, что пункты пропуска между подконтрольной Украиной и "республикой" прекратили свою работу из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в нашей стране и в ближайшее время не откроются.

Мы также разбирались, когда это может произойти.