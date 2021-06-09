Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят обстрелы. Он сказал, что за последние дни активность обстрелов значительно снизилась, но еще "есть провокации".

Его слова приводит Офис президента.

В 700 метрах от позиций противника Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - она ​​значительно снизилась за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - сказал президент.

По словам Зеленского, для него важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

"Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", - сказал президент, добавив, что лица служащих ВСУ "излучают спокойствие и героизм".

Он вручил военным государственные награды и подарки, а также пообедал с ними в солдатской столовой.

Ранее "Страна" сообщала, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект Зеленского о создании мини-армии в регионах.

Документ регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.