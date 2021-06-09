Германия не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность нормандского формата.

Вопрос поставок оружия обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с главой МИД Германии Хайко Маасом на брифинге в среду, 9 июня.

"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, - Ред.) Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким", - заявил Маас.

При этом украинский министр заявил, что нет никаких международных правил, которые бы ограничивали Украину в возможностях закупать оружие за границей. Нет таких запретов и в немецком законодательстве.

"Украина - это государство, которое защищается, она не использует оружие, чтобы захватывать территорию. Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим", - сказал министр.

По словам Кулебы, в случае нападения со стороны России, армия которой вооружена новейшим оружием, Украине придется "отражать чем есть". При этом он выразил надежду, что такого нападения не произойдет.

"Если Путин начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении. Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться... Никто не пожалеет, что Украине не помогли укрепить оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать", - сказал Кулеба.

Напомним, в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику.

Также сообщалось, что в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".