Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который запрещал использование TikTok и WeChat.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Новый исполнительный указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и ПО, разработанным в Китая или контролируемых китайской стороной.

"Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok..."); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat..."); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.



Напомним, администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.

Также мы писали, что глава TikTok Кевин Майер подал в отставку после угроз Трампа заблокировать приложение.