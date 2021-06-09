В среду, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область приехал на передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Об этом глава государства рассказал в своем Twitter-аккаунте.

"Опять на Донбассе . Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу в наших бойцах полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал Зеленский.

Напомним, в апреле Зеленский приезжал на Донбасс и встретился с украинскими военнослужащими на передовой, вручил им государственные награды и подарки.

Также "Страна" сообщала, что 2 июня президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Один из основных пунктов документа - разработка и принятие законопроекта о переходном правосудии для неподконтрольных территорий.