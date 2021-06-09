Глава МИД Украины считает вероятным, что встреча в нормандском формате на уровне глав МИД состоится и рассчитывает, что она будет результативной. В свою очередь, в МИД Германии ждут прогресса в вопросе Донбасса перед встречей.

Об этом главы МИД заявили на совместном брифинге.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что готов к предметному разговору с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел Лавровым в четырехстороннем "нормандском формате" как относительно вопросов по безопасности, так и политических вопросов по урегулированию. Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать свои шаги", - заявил Кулеба.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, сообщил о желании Берлина провести в ближайшее время министерскую встречу в "нормандском формате", однако для встречи нужно достичь прогресса в урегулировании в Донбассе

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации "формулы Штайнмайера", - заявил Маас.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 8 июня, начал визит в Германию. Он уже провел семь встреч с высшими должностными лицами страны, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рьотген и Гюнтер Крихбаум.

Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба анонсировал реакцию Киева, если в Минск прибудут представители "ЛДНР".