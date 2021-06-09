Под Житомиром задержан 59-летний житель села Вишневое, который в ночь на 8 июня прямо через окно расстрелял семью в селе Грубское.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Как известно, злоумышленник открыл огонь по супругам прямо через окно. От полученных ранений на месте скончался 47-летний хозяин дома и была тяжело ранена его 39-летняя жена. О случившемся в полицию сообщила 10-летняя дочь пострадавших.

Выяснилось, что стрелок был знаком со своими жертвами, а мотивом преступления стал крупный долг, который супруги ему не возвращали. По словам задержанного, расстрелянная им семейная пара не возвращала ему 23 тысячи долларов, несмотря на то, что глава семейства недавно вернулся с заработков.

Подозреваемый оказался владельцем охотничьего оружия. У него изъяты оружие разного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, другие боеприпасы.

"Во время общения с полицейскими он не сразу признал причастность к ночному расстрелу супругов в соседнем селе", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области Юрий Олейник.

Тем временем в больнице Житомира от огнестрельных ранений умерла раненая злоумышленником 39-летняя женщина. Врачи боролись за ее жизнь целые сутки. Но 9 июня в шесть утра пострадавшая скончалась.

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