Сезон черешни уже начался в Украине, однако ее стоимость бьет все рекорды. При этом ценники за килограмм ягод превысили даже европейские.

Об этом пишет ТСН.

Как сообщается, цена черешни стартует от 120 до 200 гривен, что намного превышает прошлогоднюю стоимость .

По словам аграриев, на ценообразовании ягоды сказались обильные дожди. Однако они надеются, что вскоре ситуация изменится.

В то же время фермеры считают, что если дождливая погода будет продолжаться, то этот урожай испортится. Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые также совершенно не любят дожди и влагу.

"Черешня находится на грани. Сами деревья чувствуют себя нормально, а вот плоды от избытка влаги растрескиваются, загнивают. Если говорить о сортах, которые сейчас созревают, в частности, сорт Валерий Чкалов, то это очень печальная картина. Очень сложно выбрать целые плоды. При такой погоде загнивание происходит в течение 5-10 часов. Среднепоздние и поздние сорта – картина лучше, но если дожди будут продолжаться, от избытка влаги будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой, а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", – рассказал директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин "Главкому".

Напомним, ранее сообщалось, что подсолнечное масло подорожало на 4,5% после ограничения его экспорта.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему украинские овощи стали дороже импортных.