В Ирпене хотят улицу Украинскую заменить на Тихую, Гагарина на Каденюка, а Пушкинскую - на Мазепы
Городской совет Ирпеня объявил о намерении переименовать тринадцать улиц города по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Горожанам предлагается предоставить свои варианты новых названий.
Об этом сообщает пресс-служба Горсовета Ирпеня во вторник, 8 июня.
Предлагается изменить названия следующим улицам:
- Ватутина на Владимира Рынкуна или Симона Петлюры
- Грибоедова на Василия Стуса или Владимира Сидорука
- Пушкинскую на Ивана Мазепы
- Украинскую (от 4А до Вериковского) на Тихую
- 6-я Линию на Святослава Храброго
- 9-я Линию на Василия Фицкалинца
- 10-я Линию на Романа Шухевича
- 11-я Линию на Рената Полевого или Александра Гуменюка
- Гагарина на Леонида Каденюка
- Новооскольскую на Ивана Чепилко
- Степановскую на Петра Мельника
- Тургеневскую на Елены Поличковськой или Василия Панасенко
- Матросова (от Соборной 1а к Матросова, 1) на Николая Руденко
"Просим предоставить предложения и замечания к предлагаемого перечня в произвольной форме в срок до 10 июля 2021 года. Предложения должны содержать фамилию, имя и отчество, адрес лица, которое их предоставляет. Анонимные предложения (замечания) не рассматриваются. Предложения просим направлять по адресу: ул.Шевченко, 2а, г. Ирпень, 08205 и на эл.адрес: cnap.irpin@ukr.net", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил программу празднования 30-летия Независимости Украины. Запланирован торжественный концерт и парад войск с полетом авиации.
Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 22 августа будут чествовать "Великих украинцев" - это новая премия для людей, которые прославляют Украину в мире.