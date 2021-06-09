Городской совет Ирпеня объявил о намерении переименовать тринадцать улиц города по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Горожанам предлагается предоставить свои варианты новых названий.

Об этом сообщает пресс-служба Горсовета Ирпеня во вторник, 8 июня.

Предлагается изменить названия следующим улицам:

Ватутина на Владимира Рынкуна или Симона Петлюры

Грибоедова на Василия Стуса или Владимира Сидорука

Пушкинскую на Ивана Мазепы

Украинскую (от 4А до Вериковского) на Тихую

6-я Линию на Святослава Храброго

9-я Линию на Василия Фицкалинца

10-я Линию на Романа Шухевича

11-я Линию на Рената Полевого или Александра Гуменюка

Гагарина на Леонида Каденюка

Новооскольскую на Ивана Чепилко

Степановскую на Петра Мельника

Тургеневскую на Елены Поличковськой или Василия Панасенко

Матросова (от Соборной 1а к Матросова, 1) на Николая Руденко

"Просим предоставить предложения и замечания к предлагаемого перечня в произвольной форме в срок до 10 июля 2021 года. Предложения должны содержать фамилию, имя и отчество, адрес лица, которое их предоставляет. Анонимные предложения (замечания) не рассматриваются. Предложения просим направлять по адресу: ул.Шевченко, 2а, г. Ирпень, 08205 и на эл.адрес: cnap.irpin@ukr.net", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил программу празднования 30-летия Независимости Украины. Запланирован торжественный концерт и парад войск с полетом авиации.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 22 августа будут чествовать "Великих украинцев" - это новая премия для людей, которые прославляют Украину в мире.